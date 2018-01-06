Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о ликвидации еще 12 постов дорожно-патрульной службы и блокпостов на границах областей страны.

Общее количество закрытых постов, таким образом, достигло 66. Из них 23 были постами ДПС, 12 — блокпостами и 24 — заградительными постами.

Ликвидировать посты между областями областей в послании парламенту 22 декабря потребовал Президент Шавкат Мирзиёев. В своем выступлении он заявил, что наличие таких постов ограничивает передвижение людей, а также развитие экономики и внутреннего и внешнего туризма.

Всего до закрытия 66 постов между областями их общее количество составляло 133, включая 60 постов ДПС.