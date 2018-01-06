Министерство финансов получило около 800 заявок на трудоустройство, включая 490 кандидатов, отобранных Союзом молодежи, сообщили «Газете.uz» в Минфине.

Напомним, после критики Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в системе Министерства финансов было уволено 562 человека.

С 22 декабря на размещенные объявления на сайте Союза молодежи и в социальных сетях откликнулись 3100 молодых людей, изъявивших желание работать в финансовой системе. Из них отобрано 490 человек, которые были рекомендованы в Министерство финансов.

Помимо этого, в организованный при министерстве Совет молодежных лидеров поступило около 100 заявок на работу.

«Нам было поручено создать резерв кадров для министерства. В совет продолжают поступать заявки, сейчас набралось примерно 100 кандидатов. Помимо этого, 194 подразделения Минфина по всей республике получили еще около 200 заявок. Всего 790−800 потенциальных кандидатов. У нас создана комиссия, которая будет проводить собеседования и решать вопрос о найме на работу», — сообщил «Газете.uz» Мирмухсон Султанов, председатель Совета молодежных лидеров Министерства финансов, советник министра финансов по молодежным вопросам.

Потенциальные кандидаты желательно должны иметь высшее экономическое образование, быть готовыми самоотверженно работать, а для работы в центральном аппарате знать русский и желательно английский языки, иметь хорошие навыки работы с компьютером.

В Управлении по работе с кадрами Минфина сообщили, что для сотрудников министерства минимальный размер ежемесячной заработной платы будет увеличен с 1,2 млн до 2 млн сумов.

«На руки сотрудник будет минимально получать 1,5 млн, к этой сумме выделяются 530 тысяч сумов для транспортных расходов и питания. Такие зарплаты будут не только в центральном аппарате, но и в регионах. Помимо этого, предусмотрена персональная надбавка в размере 20, 30 и 100% к зарплате в зависимости от проделанной работы. У нас есть ребята, которые работают до 10−11 часов вечера. Они получают дополнительно 1,5 млн сумов — 100% к зарплате. Также есть премии», — отметили в управлении.