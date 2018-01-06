Министерство финансов Узбекистана 29 декабря 2017 года утвердило новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской ТЭС для Кибрайского района столичной области. Он вступит в силу 20 января 2018 года.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов и теплично-парниковых хозяйств, кроме предприятия «Иссиклик манбаи», будет составлять 62600 сумов за 1 Гкал (текущий тариф — 57520 сумов). Для предприятия «Иссиклик манбаи» тариф остается без изменений — 57520 сумов за 1 Гкал. Тарифы включают НДС.

С введением в силу новых тарифов (№19−03−22−06-O'zR-92−2017 и №19−03−22−06- O’zR -93−2017) от 29 декабря утрачивают силу тарифы от 4 августа 2017 года (19−03−22−06- O’zR -40−2017 и 19−03−22−06- O’zR -41−2017).