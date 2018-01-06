В преддверии Нового года в Ташкенте открылось новое заведение для ценителей высокой кухни. Вот только это не очередной ресторан, а продуктовая лавка.

Первая мысль, которая приходит в голову: «Какая связь между гастрономом и высокой кухней?» Ответ очень прост — чтобы приготовить великолепное блюдо, достойное королевского застолья, нужны такие же достойные царственных особ продукты. И именно их и можно приобрести в гастрономическом бутике Gallery.





Нельзя не отметить, что открытие состоялось в подходящий момент — именно на новогодний стол, главный ужин в году, подаются самые изысканные блюда, а предлагаемый бутиком ассортимент поможет приготовить даже наиболее требовательное по своему рецепту яство.

Овечьи сыры, сыровяленая колбаса, мидии, сыр Рокфор, фуа-гра — все то, что раньше было на слуху благодаря фильмам и книгам, но было сложно купить, теперь запросто можно приобрести в центре столицы.





Bodrato, Cruscana, Casa Rinaldi — бренды, не так хорошо знакомые даже настоящим отечественным гурманам, но пользующиеся большим спросом и доверием в Европе, которая, как оказалось, не такая уж и далекая — множество продукции импортируется Gallery прямиком оттуда.





В последнее время в мире красоты все чаще звучит такое понятие, как питьевой коллаген. Этот продукт является довольно новым, но уже активно рекламируется и обсуждается. Что примечательно, именно его связывают с красотой японских гейш, о которой ходят легенды. Многие утверждают, что ее секрет кроется в том, что, начиная с 25 лет гейши пьют особый напиток с растворенным порошком коллагена, благодаря чему избавляют себя от морщин до глубокой старости.

И теперь это чудо-средство эксклюзивно представлено в бутике Gallery. Кроме того, здесь поделятся, чем коллаген в таком виде лучше или хуже более привычного коллагена в креме, стоит ли его покупать и тем более употреблять внутрь.





Позаботились в Gallery и о тех, кто хочет удивить своих знакомых и родных редким и необычным подарком, предложив покупателям подарочные новогодние наборы. Каждый набор уникален и составляется индивидуально по желанию заказчика. Например, если захотелось порадовать знакомого любителя морепродуктов, продавец-консультант предложит на выбор различные варианты заготовок и ингредиентов для блюд, а к ним и подходящие соусы и приправами.





Идейный вдохновитель и организатор проекта Алла Силантьева лично общается с клиентами в магазине, а также в социальных сетях. Ей импонирует европейская клиентоориентированность, которую она и решила воплотить в своем детище — Gallery.





«Если есть на Земле что-то, что будет приятно абсолютно любому, то это, скорее всего, вкусная еда», — шутит она. И тут особо не поспоришь — вряд ли среди знакомых есть активист движения против еды. Да и самого движения с высокой вероятностью не существует.





Да, не стоит забывать, что весь представленный товар — деликатесный. Это не то, что обычно покупают, когда нужно по-быстрому что-то приготовить к ужину. Но если нужно подготовиться к празднику, то наверняка здесь удастся найти то, что украсит стол. Кроме того, вся мясная и колбасная продукция — халяльная, а представленный здесь шоколад не содержит сахара, а это значит, что его могут употреблять диабетики и желающие сохранить стройную фигуру.

Гастрономический бутик работает без выходных с 11:00 до 21:00.

Адрес: ул. Осие, 1А. Ориентир: ЖК «Новомосковская»

Телефон: 205−57−57

Facebook: fb.com/gallery.boutique.uz

Instagram: @gallery.boutique.uz

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