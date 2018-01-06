Около 4000 выпускников медицинских вузов до конца года получат целевое направление на работу в регионы Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В январе 1838 выпускников начнут работу в качестве врачей общей практики, 969 клинических ординаторов — в качестве узкопрофильных специалистов. До конца года выпускники заполнят 2500 и около 1500 вакантных мест, предназначенных для врачей общей практики и клинических ординаторов соответственно.

Ранее по поручению Президента Узбекистана Минздрав и причастные ведомства изучили потребность в медицинских кадрах в разрезе регионов, районов и учреждений. Было выявлено, что сегодня в системе лечебно-профилактических учреждений вакантными являются более 11 тысяч мест, из них 3462 для врачей общей практики, 8217 — узкопрофильных специалистов.

В разрезе регионов был составлен адресный список выпускников и клинических ординаторов высших медицинских образовательных учреждений. В первые дни января они сдали итоговую государственную аттестацию.

Составлены договоры о трудоустройстве по специальности студентов седьмых курсов бакалавриата «Лечебное дело», «Профессиональное образование (лечебное дело)», «Педиатрическое дело», шестых курсов по направлению медицинской профилактики и выпускников вторых курсов клинической ординатуры республиканских специализированных научно-практических медицинских центров, научно-исследовательских институтов, медицинских вузов и Ташкентского института усовершенствования врачей.

Ожидается, что до конца года свободные места заполнятся врачами общей практики на 88%, узкопрофильными специалистами — на 55%.

В эти дни идет подготовка к церемонии выдачи документов об окончании медицинского образования и проводам выпускников и клинических ординаторов в регионы, испытывающие потребность в медицинских кадрах. Молодых специалистов в назначенных местах обеспечили жильем. Ожидается, что они приступят к работе с 8 по 20 января.