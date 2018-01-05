Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области посетил сход граждан махалли «Файзли» в городе Янгиюле. Об этом сообщила пресс-служба Президента.
Главе государства были представлены проект генерального плана Янгиюля, программа ремонта многоквартирных домов города и совершенствования деятельности товариществ частных собственников жилья на основе современных технологий.
В Янгиюле проживает 86,8 тысячи человек. В городе существует 241 многоэтажный дом, их обслуживают товарищества частных собственников жилья.
Состоялась презентация проектов по реконструкции и развитию канализационных сетей города, улучшению питьевого водоснабжения Кибрайского и Зангиатинского районов, совершенствованию системы отопления города Чирчика.
Президент побывал в доме инспектора по профилактике махалли «Файзли» и побеседовал с ее жителями.
Шавкат Мирзиёев дал поручения по выполнению полного ремонта многоэтажных домов Янгиюля, строительству еще 12 многоквартирных домов, современного парка, рынка, супермаркета и моста.
M&G M&F
Респект нашему президенту!!!
Шухрат Михраев
Проводить ремонт многоквартирных домов, я так полагаю будут за счет кредитов, которые повесят на собственников жилья. Как это было сделано по всему Ташкенту.
Дамир Урманов
Спасибо нашему президенту!!
Виктория Тихомирова
А тротуары так и останутся разбитые и неотремонтированные, ходить невозможно, всю обувь сбиваешь об эти, если их ещё можно назвать тротуарами.