Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области посетил сход граждан махалли «Файзли» в городе Янгиюле. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Главе государства были представлены проект генерального плана Янгиюля, программа ремонта многоквартирных домов города и совершенствования деятельности товариществ частных собственников жилья на основе современных технологий.

В Янгиюле проживает 86,8 тысячи человек. В городе существует 241 многоэтажный дом, их обслуживают товарищества частных собственников жилья.

Состоялась презентация проектов по реконструкции и развитию канализационных сетей города, улучшению питьевого водоснабжения Кибрайского и Зангиатинского районов, совершенствованию системы отопления города Чирчика.

Президент побывал в доме инспектора по профилактике махалли «Файзли» и побеседовал с ее жителями.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по выполнению полного ремонта многоэтажных домов Янгиюля, строительству еще 12 многоквартирных домов, современного парка, рынка, супермаркета и моста.