После презентации линейки роботов год назад, компания LG Electronics продолжила двигаться в том же направлении и представила три новых образца на выставке CES 2018. Три новых концепта роботов от LG сцециально разработаны для коммерческого использования в отелях, аэропортах и супермаркетах. Новые роботизированные модели отражают намерение LG расширять бизнес на основе лидирующих технологий в области робототехники.





Новый бренд LG по производству роботов получил название CLOi (произносится как «КЛОХ-и»). Бренд включает робота по обслуживанию, робота портье и роботизированную тележку для покупок, которые наследуют преимущества успешно прошедших испытания в международном аэропорту Инчхон робота для помощи пассажирам и робота-уборщика. Робот для стрижки газонов и приветливый информационный робот, с недавнего времени помогающие посетителям одной из крупнейших финансовых организаций в Корее, также входят в семью бренда CLOi.

В задачи робота для обслуживания входит быстрая доставка еды и напитков гостям отелей и ресторанов при аэропортах. Робот может осуществлять доставку по часовой стрелке, а встроенный подвижный поднос позволяет легко снять закуски и напитки. Как только доставка осуществлена, робот самостоятельно возвращается на свое место.





Спроектированный для доставки багажа гостей до номеров, робот-портье снижает неудобства, вызванные долгим обслуживанием и затянувшимся ожиданием. Роботизированный портье может быстро оформить процедуры заселения и выселения, принять оплату и отнести багаж в ожидающую машину за доли секунды.

LG внедряет ноу-хау в робототехнике для улучшения покупательского опыта в супермаркетах премиум-класса. Роботизированная тележка для покупок оснащена ридером для баркодов, благодаря которому покупатели могут сразу узнать стоимость товара и видеть весь список своих покупок на дисплее. Кроме того, робот помогает находить в торговом зале заранее выбранные через специальное мобильное приложение продукты.





Роботы линейки LG CLOi будут развиваться параллельно продуктам серии ThinQ, объединяющей модели бытовой электроники и бытовой техники с использованием искусственного интеллекта. LG CLOi станет брендом, разработанным LG для создания как эмоционального взаимодействия с пользователем, так и дополнительного удобства за счет инноваций и применения технологии искусственного интеллекта.





«LG намерена расширять линейку роботов, чтобы предлагать потребителям настоящие инновации и привносить удобства в их жизнь, видя в этом важную составляющую нашего будущего роста, — говорит Рю Ху-джун, глава бизнес-подразделения смарт решений компании Home Appliance &Air Solutions. — Мы продолжим увеличивать линейку роботов для коммерческого и домашнего использования, в то же время не прекращая поиски возможностей развивать индустрию робототехники в целом».

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