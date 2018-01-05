Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 января совершает поездку по Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.
Визит начался с посещения Зангиатинского района, где Президент ознакомился с работой логистического центра Highway Logistics — таможенным отделом, системой транспортировки, погрузки и доставки продукции потребителям.
«Подобные таможенные центры необходимо организовать в каждой области», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Здесь же состоялась презентация программ по повышению экспортного потенциала Ташкентской области, выращиванию, хранению и переработке плодоовощной продукции, развитию кожевенно-обувной промышленности и организации тепличных хозяйств в 2018—2019 годах.
Таттибой Колдашев
Ассалому-алайкум. Хурматли Шавкат Миромонович, Сиздаги шижоат ( энергия) бутун Узбекистон халкига насиб килсин. Доимо сог-омон булинг.
Исроил Шодиев
Ассалому — алайкум мухтарам президентимиз Шавкат Миромонович!
Сизга Оллохдан соглик тилайман, хамма вакт сог-саломат булинг, сиздаги Ватанпарварлик, Ватанига садокатлик, халкига мехрибонлик хар биримизга аник бир курсаткич булсин.
Хурмат билан Исроил Шодиев.