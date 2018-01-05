Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов сообщил о разработке проекта программы мероприятий по недопущению применения пыток, психологического и физического давления в отношении арестованных и привлеченных к ответственности лиц. Она будет внедряться в 2018—2020 годах, заявил он в интервью УзА.

«Как известно, до настоящего времени народ считал органы внутренних дел карательными органами. Не секрет: бытуют мнения, что люди подвергаются пыткам, безжалостному отношению», — сказал глава МВД.

Он сообщил, что для устранения подобных негативных явлений начата работа по определению уровня оснащения средствами видеонаблюдения всех учреждений исполнения наказания, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания и специальных приемников, мест отбывания административного ареста и определения необходимых мероприятий.

На основе опыта зарубежных стран и международных стандартов в органах внутренних дел подготавливаются специальные помещения, оснащенные информационно-коммуникационными технологиями для стенографии процесса допроса, видеонаблюдения за ним, а также системами аудио- и видеофиксации следственных действий, добавил Пулат Бобожонов.

Для организации дистанционных видеовстреч для заключенных предусмотрено поэтапное внедрение системы видеоконференции по защищенному каналу связи.

«В настоящее время такая специальная комната открыта в Следственном департаменте Министерства внутренних дел. В последующие годы планируется поэтапное создание таких комнат во всех следственных отделениях», — подчеркнул министр.

По словам главы МВД, это ограничит привлечение граждан к ответственности на основе ложных доказательств, оговора и клеветы, а также обеспечит реализацию уголовно-процессуальной нормы, гарантирующей защиту невиновного лица от несправедливого наказания и привлечения к ответственности.