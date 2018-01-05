Кабинет Министров постановлением от 29 декабря утвердил поэтапное введение единой розничной цены на сжиженный газ для бытовых нужд населения.

С 1 апреля килограмм этого топлива будет отпускаться жителям Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей за 500 сумов, Андижанской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей — за 700 сумов, Каракалпакстана и Хорезмской области — за 720 сумов.

С 1 августа цена килограмма сжиженного газа станет единой по всему Узбекистану и составит 800 сумов.

Как отмечает Norma.uz, ранее, с 1 октября 1994 года, при продаже газа применялись договорные (свободные) цены.

Документ принят во исполнение постановления Президента Узбекистана о поддержке базовых отраслей экономики при либерализации валютного рынка, а также в целях предотвращения хищений и злоупотреблений при реализации и поставке сжиженного газа населению.