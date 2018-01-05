Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов пожизненно отстранил от футбола пятерых футболистов за подделку документов, удостоверяющих личность.

Как сообщила пресс-служба ФФУ, в ходе проведенного анализа был выявлен ряд случаев фальсификации данных о возрасте и имени.

В частности, Абдумутал Абдуллаев сменил дату рождения с 4 октября 1989 года на 12 сентября 1992 года. Когда игрок выступал за сборную Узбекистана U-16, ему было 19 лет, в составе команды U-19 — 22 года. В настоящее время футболист не числится ни в одном клубе.

Мухаммаджон Абдуллаев, выступавший за сборную U-16, также снизил возраст на три года (с 1991 на 1994 год рождения), а в 2013 году сменил имя на Расулжона Абдуллаева. До этого он выступал за команду «Хотира-72» в Первой лиге.

В числе фальсифицировавших данные — 23-летний Нуриддин Хасанов, который по документам стал 21-летним Улугбеком Давлятовым и успел поиграть в чемпионате Азии U-16 и чемпионате мира U-17 в 2012 и 2013 годах соответственно. До сих пор он являлся игроком термезского «Сурхана» из первого дивизиона.

Согласно данным свидетельства о рождении, участник первенства Азии U-16 Дильшод Ахмадалиев (1994 г. р.) сменил имя на Зокира Ахмадалиева (1996 г. р.). Ранее он выступал за «Бунёдкор».

Игрок молодежной команды «Бухара» Бурхан Хасанов занизил свой возраст на два года (с 1998 на 2000 г. р.)

«Федерация футбола Узбекистана на постоянной основе ведет борьбу против случаев, связанных с занижением возраста игроков, жульничества, подделки документов. Каждого футболиста Узбекистана я проверю лично. Если будут выявлены нарушения, то им не избежать наказания. Нам не нужен нечестный футбол», — заявил Умид Ахмаджонов.

«У меня также есть информация о футболистах, которые занизили свой возраст и выступают за рубежом. В скором времени о них будет предоставлена подробная информация и приняты соответствующие меры. Помимо этого, мы собрали данные о футбольных агентах, которые нарушали правила продажи игроков в зарубежные страны и заставляли футболистов прибегать к жульничеству с целью заработка больших денег. Об этом мы тоже сообщим в ближайшее время», — заявил глава федерации.