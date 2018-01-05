Олимпийская сборная Узбекистана проведет первый матч чемпионата Азии среди футболистов U-23 (не старше 23 лет) против сборной Катара 9 января, сообщила пресс-служба Федерации футбола.
Команда под руководством главного тренера Равшана Хайдарова будет бороться за лидерство в группе «А» с Катаром (9 января, 16:30), Китаем (12 января, 13:00) и Оманом (15 января, 13:00).
Турнир пройдет 9−27 января в Китае, в нем примут участие 16 команд. Действующим чемпионом Азии является Япония.
Состав
Вратари: Дильшод Хамроев («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Пахтакор») и Рахимжон Давронов («Машъал»);
Защитники: Рустамжон Ашурматов («Бунёдкор»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Акрамжон Комилов («Бунёдкор»), Аббосжон Отахонов («Навбахор»), Достон Турсунов («Нефтчи»), Исломжон Кобилов («Бунёдкор»), Хусниддин Гафуров («Нефтчи»), Ойбек Рустамов («Коканд-1912»);
Полузащитники: Достонбек Хамдамов («Бунёдкор»), Одил Хамробеков («Насаф»), Жавохир Сидиков («Коканд-1912»), Жасурбек Яхшибаев («Пахтакор»), Азизжон Ганиев («Насаф»), Дониёр Нарзуллаев («Насаф»), Абдужамол Исраилов («Нефтчи»), Сухроб Нуруллаев («Пахтакор»);
Нападающие: Забихилло Уринбаев («Пахтакор»), Бобир Абдихаликов («Насаф»), Андрей Сидоров («Коканд-1912»).
Президент Федерации футбола Умид Ахмаджонов в обращении к футболистам заявил, что народ Узбекистана ждет от них только победы.
«Это первое крупное событие в новом году. Мы ждем от вас только победы на этом турнире. После того, как национальная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, народ немного охладел к футболу. Теперь нужно вновь возвращать интерес болельщиков к узбекскому футболу. Вы это сделаете. Народ ждет больших побед в футболе», — сказал глава федерации.
Он сообщил, что сейчас разрабатывается постановление Президента Узбекистана по развитию узбекского футбола. Документ, который вскоре будет подписан, «выведет футбол на новый этап и повысит его уровень».
Тим Абд
Удачи ребята. Не правда, народ к футболу не охладел. Он с вами. Долго ждет и достоин хороших результатов.