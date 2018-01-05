Олимпийская сборная Узбекистана проведет первый матч чемпионата Азии среди футболистов U-23 (не старше 23 лет) против сборной Катара 9 января, сообщила пресс-служба Федерации футбола.

Команда под руководством главного тренера Равшана Хайдарова будет бороться за лидерство в группе «А» с Катаром (9 января, 16:30), Китаем (12 января, 13:00) и Оманом (15 января, 13:00).

Турнир пройдет 9−27 января в Китае, в нем примут участие 16 команд. Действующим чемпионом Азии является Япония.

Состав

Вратари: Дильшод Хамроев («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Пахтакор») и Рахимжон Давронов («Машъал»);

Защитники: Рустамжон Ашурматов («Бунёдкор»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Акрамжон Комилов («Бунёдкор»), Аббосжон Отахонов («Навбахор»), Достон Турсунов («Нефтчи»), Исломжон Кобилов («Бунёдкор»), Хусниддин Гафуров («Нефтчи»), Ойбек Рустамов («Коканд-1912»);

Полузащитники: Достонбек Хамдамов («Бунёдкор»), Одил Хамробеков («Насаф»), Жавохир Сидиков («Коканд-1912»), Жасурбек Яхшибаев («Пахтакор»), Азизжон Ганиев («Насаф»), Дониёр Нарзуллаев («Насаф»), Абдужамол Исраилов («Нефтчи»), Сухроб Нуруллаев («Пахтакор»);

Нападающие: Забихилло Уринбаев («Пахтакор»), Бобир Абдихаликов («Насаф»), Андрей Сидоров («Коканд-1912»).

Президент Федерации футбола Умид Ахмаджонов в обращении к футболистам заявил, что народ Узбекистана ждет от них только победы.

«Это первое крупное событие в новом году. Мы ждем от вас только победы на этом турнире. После того, как национальная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, народ немного охладел к футболу. Теперь нужно вновь возвращать интерес болельщиков к узбекскому футболу. Вы это сделаете. Народ ждет больших побед в футболе», — сказал глава федерации.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается постановление Президента Узбекистана по развитию узбекского футбола. Документ, который вскоре будет подписан, «выведет футбол на новый этап и повысит его уровень».