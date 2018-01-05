Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 4 января утвердил рамочное соглашение о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Документ, предусматривающий начало работы финансового учреждения в республике, был подписан 13 октября 2017 года в Вашингтоне.

ЕИБ — созданное 1958 году в целях финансирования развития европейских стран и стран-партнеров международное финансово-кредитное учреждение Европейского союза, уставной капитал которого составляет 243 млрд евро.

Узбекистан стал четвертым государством в Центральной Азии, сотрудничающим с ЕИБ. До настоящего времени ЕИБ подписал операции на сумму около 710 млн евро в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.