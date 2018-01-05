Футбольный клуб «Алмалык» вернулся к первоначальному названию клуба — АГМК, под которым выступал в 2004—2008 годы, сообщила пресс-служба команды.

Прежний логотип. Фото: ФК АГМК

Команда из Ташкентской области была основана в 2004 году Алмалыкским горнодобывающим комбинатом и носила одноименное название. В 2009 году клуб был переименован в «Алмалык», а главным тренером назначен известный узбекский футболист и начинающий тренер Игорь Шквырин. В том сезоне «алмалыкцы» установили лучший показатель в своей истории выступлений в Высшей Лиге — четвертое место.

Переименование команды и новый герб одобрены руководством Алмалыкского горнодобывающего комбината. Со следующего сезона футболисты клуба будут выступать в черно-желтой форме, отмечается в сообщении.

По итогам прошлого сезона команда из Ташкентской области заняла седьмое место в Высшей лиге.