Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма сообщил о запуске специальной телефонной службы по информационной поддержке туристов по номеру (71) 200−00−88.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе комитета, позвонив по указанному номеру в любое время суток, можно получить ответы на вопросы, касающиеся путешествий по Узбекистану.

Ответы на стандартные вопросы можно получить сразу. На вопросы, требующие уточнения, ответить смогут специалисты Госкомтуризма (если звонок совершается в рабочее время).

В будущем комитет планирует запустить короткие (четырехзначные) номера для информационной поддержки туристов.