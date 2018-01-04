Работающие пенсионеры, имеющие почетные звания «Народный …», «Заслуженный деятель …» и «Заслуженный …», отныне будут получать пенсию в полном объеме. Это предусмотрено указом Президента Узбекистана от 28 декабря «О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность».
Пенсионеры, получающие доходы исключительно в виде авторского вознаграждения (гонорары) за создание и использование произведений науки, литературы и искусства, при условии, что они не осуществляют трудовую деятельность на основе трудового договора, также будут получать пенсию в полном объеме.
Указом также списаны остатки излишне выплаченных пенсий и пособий, выявленные по результатам проверок правильности их начисления, с граждан, достигших возраста 65 лет и более, а также по пенсиям и пособиям, назначенным за период до 2010 года.
Документом введен порядок, по которому в случае несогласия пенсионера с решением отдела Пенсионного фонда об удержании излишне выплаченных сумм пенсий выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке, но не более чем за три года с даты выявления.
Территориальные подразделения Пенсионного фонда будут оказывать гражданам содействие в подготовке исков в суды для подтверждения стажа работы при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
Ирина Сушкова
Опять ущемление прав пенсионеров! А все остальные пенсионеры работающие по договорам как? Прошу разъяснить! Если пенсионер принят по договору значит в его знаниях нуждается производство, предприятие, так почему и им не положена 100% пенсия? Поясните чем они хуже пенсионеров, имеющих почетные звания “Народный..“, “Заслуженный деятель..“ и “Заслуженный..“, т.е деятелей искусств? И опять формулировка “благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность“, а что другая обойденная вниманием категория пенсионеров не нуждается в благоприятных условиях??? Абсолютно не понятный подход к вопросу работающих пенсионеров, одним разрешено работать, а другим нет!!! Возмутительно!!! Работающий по договору пенсионер получает зарплату оговоренную договором за выполненный объем работ ( это тоже самое, что он получает авторское вознаграждение (гонорары) за выполненную работу, так же как и за создание и использование произведений науки, литературы и искусства. На основании выше изложенного, предлагаю внести дополнение в Указ Президента Узбекистана от 28 декабря “О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность“, в части получения 100% пенсии всем пенсионерам работающим по договорам. Ведь эти пенсионеры и так не имеют тех привилегий которые имеют штатные работники. Надеюсь на понимание со стороны компетентных органов отвечающих за решения принимаемые в отношении работающих пенсионеров. Успехов в НОВОМ ГОДУ!!!
Алексей Крахмалёв
Ирина Сушкова, это не ущемление прав, а преференции за особые заслуги. Вы правы — любая жизнь трудна. Но почему каждому рядовому солдату не выдают звания героев и генеральские погоны? Может потому что герои и генералы совершили чуть больше подвигов чем все прочие.
Ольга Пулинец
Зря делят пенсионеров на “категории“. Если пенсионер работает- значит, работодатель нуждается в его знаниях и опыте и не важно, какой профессии пенсионер! Пенсию работающим нужно платить полностью всем! Эти люди её, пенсию, ЗАРАБОТАЛИ!!!
Valentin Hayrullin
Ольга Пулинец
4 января 2018, 16:22 Зря делят пенсионеров на “категории“. Если пенсионер работает- значит, работодатель нуждается в его знаниях и опыте и не важно, какой профессии пенсионер!
Вы не совсем правы. В нашем случае, если пенсионер работает, значит он нуждается в дополнительных средствах. А если учитывать наши пенсии позорные.. то не просто нуждается, а от нищеты идет работать!
Vladimir Grivtsov
А как быть тем, кто не смог трудовой стаж доказать? Нету в архивах документов и людей с кем работал нету, кто уехал, а кто ушел в мир иной. Из 45 рабочих лет смог только 20 доказать. Промолчу про года потерянные в кооперативах и разных МП (малых предприятий) Но за потерю стажа в гос. организациях, обидно.
Алик Мб Стар
Из за не учёта при начислении пенсии на период трудовой деятельности с 1975-2000 годов, многочисленные Пенсионеры нашей Республики подверглись к не справедливому подсчёту пенсии! Брали за основу последние 10 лет и последние 5 лет работы! В 1990-2000 годы вся страна, и не только мы, находилась в кризисе из за закрытия многих сотни, тысячи предприятий, организаций и учреждений. В следствии того, многие сотни тысяч работников остались без работы, стажа и мизерных заработных плат по труду! Получается, что выходя на пенсию начисления по стажу получилось минимальными, приравненная как пенсия по старости! А куда девались те годы трудовой деятельности, которые не учли “уважаемые“ работники Минфина и Собеса! Получается, что трудовая жизнь прошла попусту! Очень хотелось бы, чтобы обновленный Минфин, Депутаты Законодательной Палаты пересмотрели не справедливый начисления стажа, Закон о трудовой деятельности населения!