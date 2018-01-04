Работающие пенсионеры, имеющие почетные звания «Народный …», «Заслуженный деятель …» и «Заслуженный …», отныне будут получать пенсию в полном объеме. Это предусмотрено указом Президента Узбекистана от 28 декабря «О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность».

Пенсионеры, получающие доходы исключительно в виде авторского вознаграждения (гонорары) за создание и использование произведений науки, литературы и искусства, при условии, что они не осуществляют трудовую деятельность на основе трудового договора, также будут получать пенсию в полном объеме.

Указом также списаны остатки излишне выплаченных пенсий и пособий, выявленные по результатам проверок правильности их начисления, с граждан, достигших возраста 65 лет и более, а также по пенсиям и пособиям, назначенным за период до 2010 года.

Документом введен порядок, по которому в случае несогласия пенсионера с решением отдела Пенсионного фонда об удержании излишне выплаченных сумм пенсий выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке, но не более чем за три года с даты выявления.

Территориальные подразделения Пенсионного фонда будут оказывать гражданам содействие в подготовке исков в суды для подтверждения стажа работы при наличии оснований, предусмотренных законодательством.