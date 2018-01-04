Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 января провел совещание, посвященное анализу деятельности и новым приоритетным задачам комплексов Кабинета Министров. Об этом сообщила пресс-службы главы государства.

Президент отметил, что большинство организаций допускают пассивность в выполнении принятых решений и программ. Он подчеркнул, что люди в регионах должны ощутить осуществляемые в стране реформы и изменения в работе исполнительных органов.

На совещании обсуждены задачи комплексов Кабинета Министров, министерств и ведомств, вытекающих из послания Президента парламенту, с которым он выступил 22 декабря.

Рассмотрена работа по развитию системы дошкольного образования, повышению качества школьного образования, совершенствованию системы поступления и деятельности вузов, а также подготовки спортсменов.

Кроме того, затронуты вопросы улучшения системы здравоохранения, производства фармацевтической продукции, охраны окружающей среды, реализации жесткой денежно-валютной политики, усиления деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, привлечения иностранных инвестиций, создания современных промышленных предприятий, новых рабочих мест, расширения доходной базы местных бюджетов и другие.