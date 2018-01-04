4−5 января в районе перевала Камчик ожидается переменная облачность, временами снег. Днем температура воздуха составит 2−4 градуса мороза, ночью — 4−6 градусов мороза, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Узгидромет. Ветер ожидается западный 7−12 м/с, с возможностью усиления ветра до 15−20 м/с.

МЧС рекомендовало воздержаться от поездок по перевалу Камчик в ночное время, а также уточнять прогноз погоды, чтобы избежать экстремальных ситуаций.

За помощью водители и пассажиры на перевале могут обратиться в постоянно действующие посты, в которых круглосуточное дежурство несут спасатели, врачи и сотрудники УБДД (список постов).