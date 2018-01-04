Потребительские цены на товары и услуги (индекс потребительских цен, ИПЦ) в Узбекистане за декабрь 2017 года повысились в среднем на 2,7%, в том числе продовольственные товары — на 4,4%, непродовольственные товары — на 1,8% и услуги — на 0,8%. Об этом сообщило Управление статистики цен Государственного комитета по статистике.

Основным инфляционным фактором (доля влияния — 70,2%) в последний месяц года стал рост цен на продовольственные товары (непродовольственные товары — 23,5%, услуги — 6,3%). В декабре 2016 года доля влияния роста цен на продовольственные товары на общий прирост ИПЦ была выше — 73,3% (непродовольственные товары — 22,2%, услуги — 4,5%).

Рост цен на продовольственные товары был выше, чем в декабре предыдущего года (4,4% против 2%). Больше всего за месяц подорожали фрукты и овощи — на 14,2%, крупы и бобовые выросли в цене на 10,3%, яйца — на 7,3%. Мука подорожала на 3,9%, молочные продукты — на 3%, сахар,чай и пряности — на 2,4%, масло и жиры — на 2%, мясо, птица и рыба — на 1,3%.

На фоне роста цен на основные виды продовольственных товаров отмечено снижение цен на морковь — на 15,9%, капусту — на 5,9%, маш — на 4,7% и мясо домашней птицы — на 4,5%.

Непродовольственные товары за месяц также подорожали больше, чем в декабре годом ранее (1,8% против 0,8%). Порядка 75% от общего роста цен обеспечило удорожание одежды — на 3,1%, товаров личной гигиены — 2,6%, бытового текстиля — 2,3%, обуви — 2,2%, стройматериалов — 1,8%, медикаментов — 1,7%, культтоваров — 1,7% и тканей и пряжи — 1,2%.

Платные услуги для населения в декабре стали дороже на 0,8% (против 0,3% в декабре 2016 года). Основными инфляционными факторами стали повышение тарифов на услуги правового характера и банковские услуги — на 15%, бытовые услуги — на 1,6%, услуги образования — на 1,2% и медицинские услуги — на 1,1%.