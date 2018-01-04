Комитет по вопросам охраны здоровья граждан образован в Законодательной палате Олий Мажлиса. Как сообщило издание «Народное слово», он стал двенадцатым по счету.

На заседании нижней палаты 4 января утвержден состав нового комитета. Его председателем стал Иноят Хажиев, член фракции Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».

Новый комитет создан для исполнения задач, обозначенных в послании Президента Узбекистана парламенту. Глава государства подверг критике услуги, оказываемые населению учреждениями системы здравоохранения. Законодательной палате рекомендовано уделить больше внимания решению проблем в этой сфере.