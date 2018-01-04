Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации деятельности Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят в целях пропаганды здорового и честного спорта, а также эффективного претворения в Узбекистане кодекса и стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA), создания условий для подготовки спортсменов Узбекистана к ХХХII летним Олимпийским и ХVI Паралимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

На Национальное антидопинговое агентство возложена ответственность за внедрение и применение в стране специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства (ADAMS). Посредством применения этой программы будет создана возможность эффективной организации деятельности агентства и антидопинговой системы, а также использования оперативной информации всемирной базы данных, формирования точных сведений о прохождении спортсменами Узбекистана допинг-тестирования в соревновательный и внесоревновательный периоды.

Постановлением предусмотрено создание Отдела спортивной психологии на базе Национальной антидопинговой службы Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете. Кроме того, путем создания в составе агентства трех отделов и двух комиссий будут решены задачи по пропаганде принципов здорового и честного спорта среди спортсменов, тренеров, сотрудников спортивной медицины и других специалистов, а также по осуществлению контроля над применением запрещенных препаратов и методов в рамках борьбы с допингом в спорте.

Договоренность об открытии Национального антидопингового агентства была достигнута Национальным олимпийским комитетом и WADA прошлой осенью.

В 2010 году Узбекистан ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте.