Клубы Суперлиги Узбекистана (ранее — Высшая лига) по футболу теперь могут регистрировать пять иностранных футболистов в формате 4+1, сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Нововведение вносится в обновленный регламент соревнований по футболу среди профессиональных клубов на 2018 год. В нем указаны структура и формат соревнований, проводимых под эгидой Федерации футбола и ПФЛ, также установлены требования к клубам, принимающих участие в этих соревнованиях.

В предыдущем сезоне клубы могли заявить четырех легионеров (3+1) для участия в Высшей лиге, а по требованию Азиатской футбольной конфедерации хотя бы один из них должен был быть гражданином страны, входящей в АФК.

В 2018 году не разрешается привлекать к выступлению в Про-лиге футболистов-любителей. Команды могут заявить не более двух легионеров.

В последние годы нельзя было регистрировать вратарей-легионеров. По новому регламенту клубам позволено регистрировать и иностранных вратарей. Помимо этого, клубы Суперлиги должны иметь не только женскую команду, но и команду по футзалу.

Основным изменением регламента является новый формат турнира. Суперлига с предстоящего сезона будет проходить в два этапа. На первом команды сыграют в два круга (дом-выезд). На втором этапе команды, исходя из своих мест в таблице, разделятся на две группы.

Кроме того, будет проводиться первенство среди команд Суперлиги U-14, U-16 и U-18. Раньше соревнования в этих категориях не проводились. Молодежные команды Про-лиги будут соревноваться в категориях U-14 и U-16.

Еще одно важное изменение — игры Суперлиги будут проводиться не ранее 18:00, а Про-лиги и Кубка Узбекистана — не ранее 17:00.

Внесены изменения в дисциплинарные и штрафные санкции в отношении клубов и стадионов. Например, денежный штраф увеличен до 500 млн сумов.