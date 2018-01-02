АО «Узбекистон темир йуллари» сообщило о вводе со 2 января скидок на билеты на прямые рейсы в направлении России и Казахстана.

В зависимости от срока предварительной покупки проездного документа скидки на 2018 год составят:

за 45−31 суток до даты отправки поезда: купейные и СВ вагоны — 45%, плацкартные вагоны — 35%;

за 30−6 суток до даты отправки поезда: купейные и СВ вагоны — 35%, плацкартные вагоны — 25%;

за 5 и менее суток до отправления поезда — 5%.

Указанные скидки не действуют при оформлении билетов во внутригосударственном сообщении и для проезда организованных групп пассажиров.