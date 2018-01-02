После нескольких теплых дней подряд в Узбекистане ожидается ухудшение погоды. Как сообщило МЧС со ссылкой на Узгидромет, 4−5 января на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа.

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидаются осадки (дождь, снег) с понижением температуры воздуха ночью до 0…-5 градусов Цельсия, днем температура будет колебаться от -3 до до +2…+7 градусов. Ветер западный 7−12 м/с (25−43 км/ч).

В Ташкенте 4 января временами дождь, температура ночью +2…+4, днем — +4…+6 градусов. Ветер западный 7−12 м/с. 5 января возможен небольшой дождь. Температура ночью 0…+2, днем — +6…+8 градусов. Ветер западный 7−12 м/с.

В районе перевала Камчик ожидается переменная облачность, временами снег, с понижением температуры воздуха до −3…−8 градусов, днем — до 0…-5 градусов. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, с возможностью усиления ветра до 15−20 м/с (54−72 км/ч).

Прогноз погоды по всем регионам