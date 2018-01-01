Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны с Новым годом.
«От всей души поздравляю всех вас, наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу молодежь, весь многонациональный народ Узбекистана с этим замечательным праздником. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия», — сказал глава государства в своем поздравлении.
«Мы вступили в новый этап нашего динамичного развития. В Год диалога с народом и интересов человека мы задействовали все возможности для достижения наших высоких целей. Благодаря самоотверженному труду нашего народа уходящий год, несмотря на отдельные проблемы и трудности, стал для страны в целом успешным», — отметил Президент.
«Самое важное, меняется отношение государства к гражданину. Главным жизненным принципом для нас стало служение народу. Все это отражается в повседневной жизни людей. Растет уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Отметив, что в 2017 году плодотворной была и внешнеполитическая деятельность Узбекистана, особенно в отношениях с соседними странами, Президент поздравил с Новым годом народы стран дальнего и ближнего зарубежья.
«Мы назвали новый, 2018 год Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, — продолжил руководитель страны. — Сегодня, когда мы строим наше будущее, мы должны ориентироваться именно на эти приоритетные задачи. Это самый правильный путь, особенно в нынешних условиях обострения конкуренции на международной арене».
«В этом плане мы имеем все основания утверждать, что 2018 год станет решающим в развитии Узбекистана», — подчеркнул он.
«В новом году особое значение для нас, как и прежде, будут иметь дальнейшее повышение уровня и качества жизни, реальных доходов всех слоев населения. Главной задачей для нас останется укрепление в стране атмосферы мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия. Мы уделим особое внимание расширению связей с нашими соотечественниками за рубежом», — сказал Шавкат Мирзиёев.
«Уверен, что все вместе за счет самоотверженного труда мы достигнем новых рубежей, которые определили для себя на 2018 год», — отметил Президент.
Рафаэль Калимуллин
Красивые слова!
Nurbek Boymirzaev
Ассолому аллейкум юртдошлар!
Кириб келган янги 2018 йил байрами билан хаммеларни табриклейман.
Президентмизни, Шавкат Миромоновични тану жону сог ва омон булсин бахтимизга.
Оллох бизга бу инсонни БАРАКА килиб берди.
Олдинги 25 йилда килиб улгурмаган ишлармизни, энди аминманки, агар чин калбимиздан, хар биримиз, ватанимизга юракдан ишласак, бу инсон билан (президентимиз билан) кейинги 2,5 йилда ижобий амалга ошириб юборамиз.
Олимжон Мирджалалов
Желаю крепкого здоровья нашему дорогому президенту!