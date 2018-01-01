Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны с Новым годом.

«От всей души поздравляю всех вас, наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу молодежь, весь многонациональный народ Узбекистана с этим замечательным праздником. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия», — сказал глава государства в своем поздравлении.

«Мы вступили в новый этап нашего динамичного развития. В Год диалога с народом и интересов человека мы задействовали все возможности для достижения наших высоких целей. Благодаря самоотверженному труду нашего народа уходящий год, несмотря на отдельные проблемы и трудности, стал для страны в целом успешным», — отметил Президент.

«Самое важное, меняется отношение государства к гражданину. Главным жизненным принципом для нас стало служение народу. Все это отражается в повседневной жизни людей. Растет уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Отметив, что в 2017 году плодотворной была и внешнеполитическая деятельность Узбекистана, особенно в отношениях с соседними странами, Президент поздравил с Новым годом народы стран дальнего и ближнего зарубежья.

«Мы назвали новый, 2018 год Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, — продолжил руководитель страны. — Сегодня, когда мы строим наше будущее, мы должны ориентироваться именно на эти приоритетные задачи. Это самый правильный путь, особенно в нынешних условиях обострения конкуренции на международной арене».

«В этом плане мы имеем все основания утверждать, что 2018 год станет решающим в развитии Узбекистана», — подчеркнул он.

«В новом году особое значение для нас, как и прежде, будут иметь дальнейшее повышение уровня и качества жизни, реальных доходов всех слоев населения. Главной задачей для нас останется укрепление в стране атмосферы мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия. Мы уделим особое внимание расширению связей с нашими соотечественниками за рубежом», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Уверен, что все вместе за счет самоотверженного труда мы достигнем новых рубежей, которые определили для себя на 2018 год», — отметил Президент.

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