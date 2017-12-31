28 декабря в компании «Узавтосаноат» прошло рабочее совещание об исполнении указа Президента Узбекистана от 1 декабря о кардинальном совершенствовании системы государственной поддержки лиц с инвалидностью. В совещании участвовали представители Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Центрального банка, Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта, Агентства «Узстандарт» и компании «Тошшахартрансхизмат».

Напомним, указом главы государства с 1 марта 2018 года введен запрет на приобретение городских пассажирских транспортных средств, не приспособленных для лиц с инвалидностью. Кроме того, намечены оснащение легковых автомобилей отечественного производства для эксплуатации лицами с инвалидностью и организация подготовки и переподготовки водителей среди лиц с инвалидностью.





На совещании был представлен низкопольный автобус SamAuto LE60 производства Самаркандского автозавода, оснащенный пандусом. Кроме того, был продемонстрирован автомобиль Spark, оборудованный специальной техникой для водителей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в компании «Узавтосаноат», на совещании были обсуждены вопросы, связанные с организацией производства вышеуказанных транспортных средств.





Согласно статистике, в Узбекистане проживают более 600 тысяч лиц с инвалидностью. Одним из приоритетов системы поддержки этой категории населения определено создание условий для пребывания лиц с инвалидностью в благоприятной среде, в том числе беспрепятственного доступа к пассажирскому транспорту и объектам социальной и другой инфраструктуры.