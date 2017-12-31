Ставка акцизного налога на производимые в Узбекистане сигареты на 2018 год увеличена в 2,2 раза.
Акциз на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы (за 1000 шт.) увеличен с 37432 до 84222 сумов.
Акциз на алкогольную продукцию увеличен примерно на четверть.
Новые ставки утверждены постановлением Президента от 29 декабря.
Напомним, в 2017 году акциз на сигареты повышался на 30%, в 2016 году — на 50%.
Артем Меликов
Я бы поднял на 10000 процентов! Надоели курильщики в общественных местах!
Daston Dao
Есть Закон о запрете курения в общественных местах, который абсолютно не соблюдается ни в ресторанах, ни в кафе, ни других людных местах! Курение в таких местах должно уйти в прошлое! Сейчас почти каждый третий гражданин наверняка бывал за границей, где к подобному относятся крайне требовательно и никому в голову не придет курить посреди ресторана. Идут в специально отведенные места. Так почему по приезду об этом начисто забывают??
Виктор Неизвесный
Активно бросаем пить, курить и начинаем заниматься спонтом!
Doniyor Madatov
не забудьте о насвайе,кальянах и вейпах
Кабил Раджабов
Пора БРОСАТЬ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ! Надо беречь здоровье для себя и для семьи.
Виктор Неизвесный
Daston Dao закон о запрете курения в общественных местах не направлен на ущемление гражданских прав и свобод курящиего населения, а всего лишь обязывает их курить в специальных местах, возле урн! Кстати после этого закона с улиц и остановок начали исчезать урны. Курящих не уменьшилось, а мусор выбрасывают где попало.
Муратов Жахонгир
как бросил пить и начал заниматься гимнастикой по утрам, чувствую себя отлично