Ставка акцизного налога на производимые в Узбекистане сигареты на 2018 год увеличена в 2,2 раза.

Акциз на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы (за 1000 шт.) увеличен с 37432 до 84222 сумов.

Акциз на алкогольную продукцию увеличен примерно на четверть.

Новые ставки утверждены постановлением Президента от 29 декабря.

Напомним, в 2017 году акциз на сигареты повышался на 30%, в 2016 году — на 50%.