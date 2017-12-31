Компания Artel от всей души поздравляет всех жителей Узбекистана с наступающим Новым годом. Пусть этот прекрасный праздник принесет с собой благополучие, много радости и как можно больше светлых полос в жизни каждого. Artel желает всем, чтобы этот светлый праздник — Новый год — вошел в жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки.

Компания благодарит за то, что произведенная ей бытовая техника и электроника была рядом в лучшие моменты жизни потребителей. Производитель надеется, что его продукция радует покупателей изо дня в день, делает жизнь ярче, краше и удобнее. Ведь именно из-за доверия и любви потребителей, работа идет только в радость. Покупатели вдохновляют компанию на новые исследования и открытия, на создание еще более качественной и функциональной продукции, на постоянное самосовершенствование и создание еще более современных технологий.





Благодаря отдельному взятому выбору каждого покупателя производитель смело утверждает, что Artel — это выбор народа. Именно этот выбор позволил ему достичь статуса «самого крупного производителя бытовой техники и электроники во всей Центральной Азии». Благодаря своим потребителям компания развивается, расширяет производство и шаг за шагом выходит на мировой уровень.

Пусть Новый год принесет множество приятных впечатлений, свежих и оригинальных идей, а также огромную энергию для осуществления всех планов. Пусть Новый 2018 год станет годом грандиозных встреч и начинаний, годом рождения мечты, которая непременно исполнится.

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