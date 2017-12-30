В Узбекистане планируется снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС), при этом будет расширен круг плательщиков данного налога и отменены предоставляемые льготы. Об этом говорится в постановлении Президента от 29 декабря, которым утверждены основные макроэкономические показатели и параметры государственного бюджета страны на 2018 год.

Предложения по снижению ставки НДС должны быть подготовлены Минфином, ГНК, ГТК и Минэкономики совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте до 1 июля.

Прогнозируемые доходы госбюджета от НДС на 2018 год составляют свыше 22,019 трлн сумов или более трети всех доходов (62,229 трлн сумов).

НДС в Узбекистане был введен с 1 января 1992 года. Первоначально он составлял 30%, в 1993—1994 годах — 25%, а с 1998 года составляет 20%. В то же время применяются обложение НДС по нулевой ставке, а также льготы в виде полного или частичного освобождения от НДС.

Постановлением от 29 декабря также предусмотрено отменить с 1 апреля 2018 года льготы, предоставленные предприятиям, включенным в программы локализации, в том числе по реализуемым проектам.

Кроме того, с этой же даты отменяются льготы, предоставленные по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на имущество и единому налоговому платежу предприятиям-экспортерам в зависимости от доли экспорта.

До 1 июля также планируется разработать проект Концепции совершенствования налогово-бюджетной политики Узбекистана с учетом передового зарубежного опыта, в том числе направленный на обеспечение прозрачности бюджетного процесса.