Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Узбекистана утвердили новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (кроме пива), вводимые с 1 января 2018 года.

Минимальная оптово-отпускная цена на вино для производителей повышена с 5400 до 6500 сумов за литр, минимальная розничная цена — с 6500 до 7800 сумов (20%).

Оптово-отпускная цена на водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять не менее 16 тысяч сумов вместо нынешних 12,9 тысячи, розничная цена — 19,2 тысячи сумов вместо 15500 (24%).

Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк повышена с 17,2 тысячи до 22 тысяч сумов (%), розничная — с 20,6 тысячи до 26,4 тысячи сумов (28%).

Минимальные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива) устанавливаются в целях недопущения незаконного производства и реализации алкогольной продукции. Ниже этих цен алкогольную продукцию продавать запрещено.