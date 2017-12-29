С 1 января 2018 года работающие врачи-пенсионеры медицинских организаций, независимо от формы собственности, будут получать пенсию в полном размере. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана «О создании дополнительных условий по дальнейшему развитию частных медицинских организаций» от 29 декабря.

В комментарии к документу подчеркивается, что принятое решение направлено на улучшение обеспеченности врачами сельских и отдаленных районов.