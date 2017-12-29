С 1 января 2018 года работающие врачи-пенсионеры медицинских организаций, независимо от формы собственности, будут получать пенсию в полном размере. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана «О создании дополнительных условий по дальнейшему развитию частных медицинских организаций» от 29 декабря.
В комментарии к документу подчеркивается, что принятое решение направлено на улучшение обеспеченности врачами сельских и отдаленных районов.
Галина Курбанова
Ну немного обидно что только врачам такая привелегия.
А что делать молодым 45- летним пенсионеркам, работать с ограничениями 50 на 50? А так не хочется делится с государством своим заработанным!
Алишер Расулов
Вот это правильное решение. Надо еще учителям те же льготы предоставить. С сожалением констатирую тот факт, что наши новоиспеченные педагоги не очень то и педагогят. Уровень знаний выпускников пединститутов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И старая гвардия в этом вопросе была бы очень кстати
Инна Залесская
Совершенно согласно с Алишером — платить пенсию в полном объеме педагогам, ведь многие опытные педагоги ушли из школ, т к зарплата не компенсировала потерю половины пенсии, либо разница была смешной. Непонятно почему не подумали о педагогах(не буду критиковать выпускников педагогических вузов, однако система образование тоже нуждается в опытных кадрах и сегодня и завтра)
Рафкат Шарахматов
Ишлайдиган киши кайси сохада булишидан катьий назар ойлик маош ва пенсия 100% берилса-айни хакикат булар эди. Пенсионерларнинг тажрибаси катта.