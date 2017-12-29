Узбекистанцы будут встречать Новый год при сухой и теплой погоде, осадков не ожидается, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

Температура в Ташкенте в новогоднюю ночь составит −2…+3 градуса Цельсия, а днем 1 января поднимется до +10…+15 градусов. Таким образом, максимальная дневная температура превысит норму этого дня на 3−5 градусов.

«Жители Узбекистана далеко не каждый год встречают Новый год со снегом. Иногда погода преподносит нам такой подарок, однако чаще осадков под Новый год не бывает вообще или они выпадают в виде дождя», — подчеркнули в Узгидромете.

В последний раз снег на Новый год был в канун 2007 года — снег начался в новогоднюю ночь и шел весь день 1 января. В 2015 году снег выпал ко 2 января, а в канун 2014 года снег шел несколько раз в последнюю неделю уходящего года.

Синоптики также отмечают, что в последние несколько лет узбекистанцы встречали Новый год и при более высоких температурах, чем в этот раз. Так, в канун 2015−2016 годов дневная температура повышалась до +17…+19 градусов, приближаясь к рекордным значениям за все время наблюдений в новогодние дни.

Прогноз погоды на 31 декабря-3 января

Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, 31 декабря-2 января без осадков, 3 января возможен небольшой дождь. 31 декабря местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, 2−3 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 31 декабря −3…+2 градуса, 1−3 января 0…+5, днем 31 декабря-2 января +7…+12 градусов, 3 января +3…+8.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. 31 декабря местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, 2−3 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура 31 декабря ночью −3…+2 градуса, днем +10…+15 градусов, 1−3 января ночью повышение до +2…+7, днем 1−2 января +13…+18 градусов, 3 января +10…+15.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. 31 декабря местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 31 декабря ночью −3…+2 градуса, днем +10…+15 градусов, 1−3 января ночью повышение до +2…+7, днем 1−2 января +13…+18 градусов, 3 января +10…+15.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. 31 декабря местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 31 декабря −1…+4 градуса, 1−3 января повышение до +3…+8, днем 31 декабря-2 января +13…+18, 3 января +10…+15.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. 31 декабря местами возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью 31 декабря −5…−0, 1−3 января повышение до 0…+5, днем +8…+13 градусов.

Горные районы республики

Переменная облачность, без осадков. 31 декабря местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 31 декабря ночью −5…−0, днем 0…+5 градусов, 1−3 января ночью −2…+3, днем +3…+8 градусов.