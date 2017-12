LG Electronics объявляет о сотрудничестве с компанией HERE Technologies (HERE), мировым поставщиком услуг цифровой картографии и сервисов определения местоположения, с целью создания телематической технологии будущего для самоуправляемых транспортных средств. Разработка сочетает усовершенствованную технологию телематики LG с высокоточными картографическими данными и услугами определения местоположения на базе платформы HERE Open Location Platform. Благодаря планируемому сотрудничеству компании стремятся поддерживать автопроизводителей во всем мире надежным и надежным центром обмена данными для высокоавтоматизированных и полностью автономных автомобилей.

Телематика — это отрасль, которая объединяет средства телекоммуникации и информатики для их применения в развлекательных сервисах и средствах обеспечения безопасности транспортных средств (навигация, подтверждение местоположения, диспетчерская служба чрезвычайных ситуаций и другие), работающих через различные технические средства связи: от сетей GPS и DMB (Digital Multimedia Broadcasting — формат цифрового мультимедийного вещания) до Bluetooth, Wi-Fi и мобильной связи. С 2013 года компания LG является лидером на мировом рынке интегрированных средств обработки и передачи данных и стремится внедрять передовые решения, предлагающие высокоточную картографическую информацию для удовлетворения потребностей быстроразвивающейся индустрии автономных транспортных средств.

HERE является ведущим мировым поставщиком картографических данных и услуг по определению местоположения для автомобильной промышленности. На сегодняшний день более 100 млн автомобилей управляются с использованием технологий HERE. Компания также сотрудничает с автопроизводителями по разработке карты HD Live Map — высокоточного облачного картографического сервиса с поддержкой подключенной современной системы содействия водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) и автоматизированных решений для вождения.

Карта HD Live Map, которую LG намерена использовать в совместном продукте для автомобильной отрасли, идентифицирует дороги и все окружающие объекты: дорожную разметку, указатели остановок, пешеходные переходы, знаки ограничения скорости и светофоры. Важность интеллектуальных разработок HERE и потенциала компании подчеркивает тот факт, что в 2015 году консорциум мировых автопроизводителей — Audi, BMW и Daimler — приобрел HERE. С тех пор инвесторами HERE также стали компании, представляющие другие технологические отрасли.





По мере развития технологий телематика будет играть ключевую роль, выступая в качестве коммуникационного центра беспилотных транспортных средств. В первую очередь датчики установленной в автомобиле системы ADAS, состоящие из камер, радара и лидара, сканируют окружающую среду и отправляют в облако полученные данные, а также информацию о ближайших транспортных средствах, собранную с помощью технологии V2X (Vehicle-to-Everything — «автомобиль — окружающая среда»). Вся собранная информация неоднократно анализируется и передается телематическим системам транспортных средств для предоставления персонализированной информации о вождении.

Телематические решения LG поддерживают различные коммуникационные технологии от GPS до Bluetooth, Wi-Fi и мобильной связи. Инженеры LG серьезно работают над разработкой продуктов для 5G, которые будут в четыре-пять раз быстрее, чем стандарт LTE, с сокращением времени ожидания на 90%, и идеально подойдут для автономной работы автомобилей будущего.

«Мы рады представить новый стандарт автономных решений мобильной связи в сотрудничестве с HERE, у которой есть непревзойденная передовая технология содействия управлению автомобиля, — отметил Ли Ву-джонг (Lee Woo-jong), Президент компании LG Vehicle Components. — С такими партнерами, как HERE, LG может продолжить создавать новое поколение технологий для автомобилей с сетевыми возможностями, чтобы помочь автопроизводителям приблизить эру беспилотного вождения».

Вице-президент компании HERE Technologies по работе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Мун Ли (Moon Lee) отметил: «Для безопасной и эффективной работы автономным транспортным средствам необходимы различные виды надежных источников данных и мощные технические средства связи. Мы верим, что наши сервисы, работающие на платформе Open Location Platform, могут сыграть решающую роль в телематических технологиях будущего для беспилотных транспортных средств, и мы рады сотрудничать с компанией LG, чтобы это стало реальностью».

На правах рекламы.