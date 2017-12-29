Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря провел совещание, посвященное финансово-экономическому состоянию предприятий химической промышленности и вопросам развития отрасли. Как сообщает УзА, глава государства указал на системные проблемы в отрасли, копившиеся долгие годы.

В тяжелой финансовой ситуации находятся предприятия по производству минеральных удобрений. Причиной Президент назвал полное отсутствие внимания и поверхностный подход к финансированию сельского хозяйства.

Расходы, связанные с минеральными удобрениями для нужд сельского хозяйства, не покрываются. В результате химические предприятия ограничены в возможностях оплаты потребленного при производстве газа, электричества, фосфоритного сырья, серной кислоты и других видов товаров и услуг, растет их кредиторская задолженность.

Для решения проблемы с 2018 года поставка минеральных удобрений потребителям будет осуществляться через биржевые торги при посредничестве «Единого агента», организуемого при «Узкимёсаноат».

Имеются недостатки в вопросах снижения себестоимости минеральных удобрений и повышения рентабельности предприятий отрасли. 67% себестоимости азотных удобрений составляют расходы на энергоресурсы. Предприятие «Ферганаазот», Дехканабадский завод калийных удобрений, Кокандский суперфосфатный завод, объединения «Аммофос-Максам» и «Максам-Чирчик» 2017 год заканчивают с низкой рентабельностью, а «Навоиазот» — с убытками. В таких условиях предприятия полностью ограничены в формировании собственных оборотных средств и вынуждены решать проблемы посредством привлечения кредитов под 16−18% годовых.

Президент поручил разработать программу конкретных мер по сокращению расходов на производство химической продукции и повышению ее конкурентоспособности в 2018—2019 годах.

Еще одна проблема — износ основного технологического оборудования. Вследствие этого нарушается технологический процесс, из-за нехватки средств оборудование остается без текущего и капитального ремонта. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость разработки отраслевого плана по выполнению текущего и капитального ремонта.

При рассмотрении вопроса об обеспечении сельского хозяйства фосфорными удобрениями отмечалось, что существующая потребность в объеме 639,6 тысячи тонн обеспечивается лишь на 25%. В связи с этим путем модернизации имеющихся мощностей предусматривается доведение объемов производства до 177 тысяч тонн в 2019 году, а за счет строительства нового комплекса по производству фосфорных удобрений в 2021 году — до 550 тысяч тонн.

На совещании неудовлетворительной была названа деятельность научно-исследовательских и проектных институтов, а также центров по повышению квалификации и диагностике. «Узкимёсаноат» поручено совместно с Южнокорейским исследовательским институтом химических технологий организовать на базе проектного института «Узкимёсаноатлойиха» и Ташкентского НИИ химических технологий единый центр, сочетающий научно-исследовательскую, инжиниринговую, проектировочную и диагностическую деятельность, а также повышение квалификации работников.

Напомним, в апреле был полностью обновлен состав членов правления АО «Узкимёсаноат», реорганизованы структуры отраслей и управленческого аппарата химпрома. В августе была утверждена программа развития отрасли на 2017−2021 годы. В ней предусмотрено реализовать 43 инвестиционных проекта общей стоимостью 3,1 млрд долларов, увеличить объемы производства промышленной продукции в 2,4 раза, их экспорт — в 2,7 раза, довести долю локализованной продукции до 42,5% и освоить выпуск 43 новых видов продукции, а также создать свыше 3200 рабочих мест.