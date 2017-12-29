В новом интервью «Лаборатории бизнеса» — Алина Цимерман, многим известная по ролям в спектаклях театра «Ильхом», а кому-то — как управляющий партнер и руководитель сети кофеен «Чайкоф».

Где будет следующий «Чайкоф»? Во сколько раз зарплата официанта больше зарплаты актера? Почему процент за обслуживание не имеет ничего общего с сервисом? Об этом и многом другом смотрите прямо сейчас в полной версии интервью.

Спонсор передачи — торговая марка Dilmah.

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Доступна текстовая версия интервью.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.