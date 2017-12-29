Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о введении скидок на билеты по местным направлениям в период с 30 декабря по 3 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Накануне указом Президента Шавката Мирзиёева продолжительность непрерывного отдыха на Новый год была установлена в пять дней. В документе говорится о необходимости «организовать для жителей республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней и предоставления скидок и акций на транспортные и гостиничные услуги».

По данным компании, скидка в 40% действует для туристических групп (от пяти человек), детей школьного возраста (6−15 лет), а также студентов колледжей, лицеев и вузов.

Скидка в размере 50% действует для семьи из двух и более человек, а также родителей, следующим с детьми.