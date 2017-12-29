«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в праздничные новогодние выходные 30 декабря-3 января.

Кинопремьеры

Театры

Театр Марка Вайля «Ильхом» покажет спектакль «Наша махалля».

Национальный академический драматический театр проведет постановки «Халала» и «Куч адолатда».

В Музыкальном театре имени Мукими пройдут спектакли «Биз согинган кушиклар» и «Занжирбанд коркиз».

Государственный драматический театр представит сказку «Сохта коркиз».

Выставки

В галерее Bonum Factum представлена выставка Сардора Эркинова «Ты — это Я».

На улице Нурафшон открыт показ стрит-арта «Тысяча Солнц».

В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается выставка художника Рустама Базарова.

В Галерее изобразительного искусства — экспозиция «Искусство, вдохновленное традицией».

Выставка-ярмарка ручных изделий откроется в ТРК Next.

Дети

Город

В галерее Zero Line проходят дни, посвященные творчеству Анри Матисса и Поля Гогена.

Tashkent Runners приглашают на забег в Центральном экопарке им. З.М.Бабура.

Все мероприятия Ташкента смотрите в календаре Afisha.uz.

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