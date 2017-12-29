«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в праздничные новогодние выходные 30 декабря-3 января.
Кинопремьеры
- В столице стартовали две премьеры фильмов: драма «Движение вверх» и мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».
- Продолжаются показы фильмов: «Джуманджи: Зов джунглей», «Елки новые», «Фердинанд», «Звездные войны: Последние джедаи», «Очень плохие мамочки 2».
Театры
- Театр Марка Вайля «Ильхом» покажет спектакль «Наша махалля».
- Национальный академический драматический театр проведет постановки «Халала» и «Куч адолатда».
- В Музыкальном театре имени Мукими пройдут спектакли «Биз согинган кушиклар» и «Занжирбанд коркиз».
- Государственный драматический театр представит сказку «Сохта коркиз».
Выставки
- В галерее Bonum Factum представлена выставка Сардора Эркинова «Ты — это Я».
- На улице Нурафшон открыт показ стрит-арта «Тысяча Солнц».
- В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается выставка художника Рустама Базарова.
- В Галерее изобразительного искусства — экспозиция «Искусство, вдохновленное традицией».
- Выставка-ярмарка ручных изделий откроется в ТРК Next.
Дети
- В Театре оперетты проходит новогодняя сказка «Светофор 2 — Заморозка».
- Молодежный театр проводит детское представление «Щелкунчик».
- Музыкальная сказка «Возвращение Щелкунчика» — в Большом театре имени Навои.
- В Русском драматическим театре продолжается постановка «Сказка Странствий, или Новые приключения Синдбада-морехода».
- В Театре Кукол проходит «Волшебная хлопушка».
- Во Дворце творчества молодежи — новогоднее театрализованное представление «Волшебная экспедиция».
- Планетарий проводит для детей новогоднее звездное шоу.
- В Научной лаборатории ТРК Next состоится новогоднее шоу «Наука против Магии».
- В развлекательном комплексе Gameland пройдет детская дискотека «Новогодние приключения Хоттабыча и Аладдина».
- Кафе Reggae Bean приглашает на детские праздники.
- Сезон детских новогодних елок открыт в СРЦ Parus.
- Парк Anhor Lokomotiv устраивает развлекательную программу на выходных.
- Детские мастер-классы проведет ресторан «Путешественник».
- Кафе «Московская Пицца» приглашает на развлекательную детскую программу.
Город
- В галерее Zero Line проходят дни, посвященные творчеству Анри Матисса и Поля Гогена.
- Tashkent Runners приглашают на забег в Центральном экопарке им. З.М.Бабура.
Все мероприятия Ташкента смотрите в календаре Afisha.uz.
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