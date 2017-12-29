В верхней части основного люка стиральных машин Samsung серии AddWash предусмотрена дополнительная дверца. Через нее на каком угодно этапе стирки можно загружать любые вещи: забытые джинсы, случайно найденные под диваном носки, требующую стирки футболку. Поэтому даже особо забывчивые могут стирать без проблем: специальную дверцу можно открыть прямо во время стирки, не сливая воду.





Дверца находится в верхней части загрузочного люка, она так сконструирована, что полностью исключает опасность перелива воды. Можно просто нажать кнопку «пауза», открыть дверцу и добавить забытые вещи или кондиционер для белья.

При этом желательно контролировать этап стирки. Например, если уже полоскание — класть грязные джинсы поздно. Зато можно добавить предварительно постиранные вручную вещи: прополоскать их и отжать. Вся необходимая информация о стадии стирки выводится на дисплее стиральной машины или на экране вашего смартфона.

Пятна? По барабану.

Новые технологии компании позволяют безупречно отстирать одежду, при этом значительно экономят драгоценное время и электроэнергию.

За качество стирки отвечает фирменная технология EcoBubble. Она заботится о том, чтобы вещи выглядели, как новые. Перед началом стирки специальный генератор создает пузырьки воздуха, растворяя моющее средство в воде и превращая его в пену. Идеальная белоснежная пена быстро проникает в ткань, бережно удаляя загрязнения.

В поддержку технологии разработан и специальный сотовый барабан Diamond Drum. Отверстия в барабане с уникальным рельефом расположены в глубине ромбовидной соты. Ткань не цепляется за элементы барабана и сохраняет первоначальный вид. Отверстия барабана Diamond гораздо меньше, чем в барабане обычных стиральных машин. Задерживаясь в ячейках, вода образует дополнительный слой между бельем и стенками барабана, снижая трение и механическое воздействие на ткань.





А мотор современный?

Инновации коснулись и самого сердца стиральных машин AddWash — инверторный мотор с цифровым управлением (DIM) обеспечивает низкий уровень шума, экономичность и высокий рабочий ресурс.

DIM вместо щеток оборудован магнитом. Это уменьшает трение движущихся частей, исключая преждевременный износ внутренних элементов машины. Именно эта особенность позволяет дать 10-летнюю гарантию на все инверторные двигатели стиральных машин Samsung.

Технология Samsung VRTplus борется с вибрацией и шумом при стирке. Цифровые датчики следят за равномерностью распределения белья в барабане. Если вибрация повышенная (белье собралось в комок), информация передается в процессор цифровой обработки данных, который отдает команды мотору машины: барабан останавливается, начинает вращаться в другую сторону и так далее — принимаются меры для устранения вибрации, правильного распределения вещей внутри машины.





Несомненно, южнокорейские инженеры постарались: создали действительно современные и полезные стиральные машины.

Множество различных технологий и удобств реализовано в стиральных машинах Samsung AddWash для того, чтобы стирка была легкой и эффективной, чтобы стиральная машина работала долгие годы, была экономичной и тихой.

У нее дополнительная дверца в верхней части люка, управление со смартфона, пузырьки EcoBubble, режим «Быстрая стирка», большая загрузка, современный инверторный мотор, система подавления вибрации. Можно добавить ко всему этому еще эффектный и запоминающийся дизайн, две версии цвета корпуса (классический белый и Innox — нержавеющая сталь) и получить действительно незабываемую стиральную машину. Это и есть Samsung AddWash.

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