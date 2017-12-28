27 декабря в Санкт-Петербурге (Россия) примерно в 18:30 часов по местному времени в торговом центре «Перекресток» прогремел взрыв.
По предварительным сведениям, при взрыве пострадали 10 человек. Среди них есть гражданин Узбекистана Иврикул Избекович Аликулов,
Пострадавший доставлен в городскую Александровскую больницу №17, где ему оказывается медицинская помощь. По информации медиков состояние Аликулова стабильно тяжелое, но угрозы для жизни в данный момент нет.
Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в России поддерживают контакты с властями Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему, говорится в сообщении.