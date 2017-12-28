27 декабря в Санкт-Петербурге (Россия) примерно в 18:30 часов по местному времени в торговом центре «Перекресток» прогремел взрыв.

По предварительным сведениям, при взрыве пострадали 10 человек. Среди них есть гражданин Узбекистана Иврикул Избекович Аликулов, 10.06.1957 года рождения, сообщило Консульское управление МИД страны.

Пострадавший доставлен в городскую Александровскую больницу №17, где ему оказывается медицинская помощь. По информации медиков состояние Аликулова стабильно тяжелое, но угрозы для жизни в данный момент нет.

Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в России поддерживают контакты с властями Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему, говорится в сообщении.