Посольство Узбекистана в Москве окажет помощь пожилой гражданке страны Нелле Степановне Чевтаевой, избитой неизвестными и потерявшей документы. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Историю 78-летней женщины на днях рассказали российские СМИ, в том числе телеканал «Россия 24». Как пишет «Комсомольская правда», Нелла Чевтаева летела из Узбекистана на постоянное местожительство в Беларусь к сыну. 16 декабря ее самолет приземлился в аэропорту «Домодедово», что было дальше — неизвестно.

Избитую женщину в городе Домодедово нашли волонтеры отряда «Лиза Алерт» почти неделю спустя практически при смерти. Удивительно, но за это время она несколько раз побывала в полиции и больнице, но никто даже не попытался выяснить ее судьбу и найти родственников.

25 декабря в консульский отдел посольства Узбекистана в Москве обратился внук пострадавшей, которому был разъяснен порядок подтверждения личности, а также вручены анкеты для заполнения. Однако он, ссылаясь на незнание анкетных данных бабушки, забрал документы с собой и не вернулся.

Сотрудник консульского отдела посольства выехал к месту нахождения Неллы Чевтаевой для оказания помощи пострадавшей и решения вопроса о выдаче документа, удостоверяющего личность.