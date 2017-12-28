Прокуратура Ташкента возбудила уголовные дела по фактам нарушений при выдаче квартир семьям, нуждающимся в улучшении условий проживания, в новостройках в Сергелийском районе. Об этом журналистам на брифинге в ГУВД столицы в четверг сообщил официальный представитель прокуратуры города Бобир Дехконов.

По его словам, прокуратура провела проверку деятельности комиссии по выдаче жилья и установила ряд фактов нарушений. Среди них — нарушение законности при рассмотрении обращений, подлог документов о проверке условий проживания, предоставление поддельных документов кадастровой службы, нарушения при выдаче квартир, предназначенных молодым семьям, предоставление гражданами поддельных документов о месте работы и о размере зарплаты, а также нарушение порядка выдачи квартир соответствующим гражданам.

По указанным фактам возбуждены 11 уголовных дел по статьям 205 (злоупотребление служебными обязанностями), 207 (халатность), 209 (должностной подлог) и 144 (нарушение законодательства об обращениях) Уголовного кодекса Узбекистана.

Точное количество лиц, привлеченных к ответственности, представитель прокуратуры не назвал, поскольку расследование еще продолжается.