Министерство обороны Узбекистана показало журналистам одну из столовых для военнослужащих, обслуживанием которой занимается частная компания на условиях аутсорсинга.

Решение о государственно-частном партнерстве в сфере организации питания личного состава подразделений Минобороны было одобрено постановлением Кабинета Министров от 24 ноября. За счет внедрения аутсорсинга планируется оптимизировать численность персонала столовых, расходы по перевозке и доставке продуктов питания, разнообразить ассортимент и улучшить качество приготовления пищи.





Сейчас в рамках трехмесячной апробации на аутсорсинг переведены солдатские столовые в трех военных частях Ташкентского военного округа, Военная академия Минобороны и Центральный военный госпиталь. Если пилотный проект покажет эффективность новой системы, планируется масштабирование и на другие подразделения.

С военным ведомством сотрудничают несколько предприятий общественного питания, в числе которых «Кимёгар таомчи» — команда, работавшая в ресторане «Навруз», «Саховат таом» и обслуживавшая GM Uzbekistan, и «Митра савдо», владеющая сетью столичных кафе «Бибигон».

Как сообщил начальник управления продовольственного обеспечения Минобороны подполковник Одил Хамидов, к аутсорсерам предъявляются высокие требования: например, каждое предприятие должно иметь на счету не менее 100 млн сумов для бесперебойного ведения закупок, иметь опыт аутсорсинга и положительные рекомендации от клиентов. Одним из основных требований к предприятием было «желание и возможность проявлять инициативу в улучшении работы столовой».





В первую очередь пилотный проект распространился на батальоны мобилизационного призывного резерва, военные образовательные и лечебные учреждения, однако, как отметили представители Минобороны, повара предприятий общепита, которые сейчас сотрудничают с ведомством, готовы выезжать и на полигоны, делясь на смены. Эти специалисты имеют опыт работы с выездной кухней в рамках хлопковых кампаний.

В столовой военной части, которую посетили журналисты, работает персонал из 25 человек. Офицерский состав отмечает, что у солдат теперь остается больше возможностей для военной подготовки, хотя раньше немало времени уходило на наряды по столовой. Сейчас личный состав в обслуживании столовой не задействуется.

Раньше еду было не назвать очень вкусной, ее готовили военнослужащие, которые не учились этому специально, подчеркнули представители Минобороны. Это косвенно подтверждалось большим количеством отходов, остававшихся после трапезы. После обеда в столовой военной части журналисты могли убедиться, что тарелки остаются в основном пустыми.





Суточная норма продуктов на человека показана на плакате в столовой. В день военнослужащему положено 200 г мяса, 120 г рыбы, 70 г сахара, 550 г картофеля, 130 г капусты, 30 г свеклы, 80 г лука, 60 г моркови, 50 г помидор, огурцов и зелени, 100 г свежих фруктов, а также крупы, макароны и т. д. Калорийность дневного рациона составляет более 4000 Ккал, причем их распределение меняется в зависимости от времени года — зимой, например, около 50% нормы приходится на обед.





Трехразовое питание на человека в сутки должно стоить не более 19 тысяч сумов. Эта цена сформирована на основе средних рыночных цен по региону и 20-процентной надбавки аутсорсера, включающей в себя все их расходы — налоги, транспортировку, зарплату персонала и другое. Предприятия общепита могут выбирать производителей продуктов самостоятельно, однако наиболее выгодным стало сотрудничество с поставщиками, ранее работавшими напрямую с Минобороны. Теперь они поставляют продукты по тем же ценам, которые определяли для военного ведомства.

Абсолютно все продукты проходят обязательную сертификацию Узстандарта и санитарно-гигиенических служб. С каждого блюда снимаются бракеражные пробы, которые хранятся в течение суток. Если кто-либо из солдат почувствует недомогание, пробы будут анализироваться, и при выявлении нарушений аутсорсеров ожидают серьезные санкции. Количество продуктов, заложенных на день, также контролируется и заверяется актом представителя воинской части.





Все продукты, закупаемые аутсорсерами, — местного производства, кроме коровьего масла, его импортируют из Литвы. По нормам военнослужащим положено именно коровье масло, поскольку содержит незаменимые другими продуктами аминокислоты. Спреды не подходят по составу под нормы, поскольку содержит растительные масла, отметили представители Минобороны.

С привлечением аутсорсеров ежедневное меню стало более разнообразным, отметил Одил Хамидов. Больший акцент делается на блюда национальной кухни, чтобы солдаты, независимо от того, в каком регионе проходят службу, легче адаптировались к новым условиям. Тем не менее, еду стараются разнообразить — утром военнослужащие получают каши, а вечером — легкие для пищеварения блюда с овощами. В четверг на обед подали суп мохора, гречневую кашу с подливой, самсу с тыквой и салат из огурцов и помидор.





Было пересмотрено и отношение к хлебной норме. Раньше она составляла около 650 г на человека в сутки, однако после трапез оставались большие излишки, теперь их изменили в пользу приготовления других мучных изделий, например, самсы, расстегаев и блинчиков.





Представители Министерства обороны рассказали и о подсобном хозяйстве, которым ведают подразделения тылового обеспечения. На территории Ташкентского военного округа оно занимает порядка 600 га. Здесь содержатся 250 голов крупного рогатого скота и 350 голов мелкого рогатого скота, в 350 теплицах выращиваются помидоры, огурцы и зелень.

В 2016−2017 годах прибыль от ведения подсобного хозяйства составила более 1 млрд сумов. На эти деньги закупается мебель, посуда и скатерти для столовых. В подразделениях тылового обеспечения занимаются также животноводством, растениеводством, пчеловодством и садоводством, а в следующем году планируют освоить и рыбоводство.