Кулинарный сайт Zira.uz ломает стереотипы о том, что готовить вкусно — это сложно. Издание запустилось в июле и за полгода обзавелось лояльной аудиторией. Сайт доступен на русском и узбекском языках и ежедневно публикует актуальные рецепты с пошаговыми фотографиями и подробным описанием. Каждую неделю здесь выходят обзоры новых товаров и подборки об актуальных сезонных продуктах с ценами и полезными советами по их использованию.

Каждый рецепт представлен в формате пошаговой инструкции с подробным описанием действий и набора необходимых ингредиентов. Все ингредиенты рецептов можно купить в супермаркетах Ташкента. Проект Zira также поможет сделать правильный выбор продуктов: еженедельно редакция рассказывает о том, где их купить, сколько они стоят и чем они полезны.





Видеорецепты можно назвать «фишкой» сайта. Они наглядно показывают весь процесс приготовления. Но если вопросы по рецептам все же появились, то их всегда можно задать в комментариях на сайте и получить ответы и советы от редакции.

Занятым и редким посетителям сайта будет удобной рубрика «Меню недели», где регулярно предлагается подборка рецептов, согласно которой можно закупать продукты и готовить блюда в течение недели.

Посещать сайт Zira.uz можно, чтобы полюбоваться аппетитными картинками или для расширения кругозора. Здесь всегда можно найти ответ на вопрос «что приготовить?», вдохновиться идеями, узнать о новинках, прочесть полезные советы и интересные факты о продуктах.

Веб-сайт: https://zira.uz

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