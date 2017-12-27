Интернет-провайдер TPS подготовил праздничный сюрприз для абонентов, а также обновил тарифные планы. На этот раз пользователей порадуют изменения в тарифах «Вливайся» и «Зачетный», а для жителей Самарканда появилась отличная новость — запуск линейки тарифных планов Registan.

На праздники TPS подготовил приятный и полезный подарок как для существующих абонентов лимитированных тарифов, так и для тех, кто только решил присоединиться к провайдеру. Это безлимитный интернет на все ночи января, с 00:00 до 9:00, который окажется весьма кстати в долгие зимние вечера.

По словам представителей компании, в этом году особое внимание будет уделено пользователям безлимитных тарифных планов — в качестве праздничного подарка абоненты получат Jet Points, которые совсем скоро им пригодятся.





Доступные ранее тарифные планы были модернизированы и подстроены под просьбы потребителей. Именно благодаря TPS любой пользователь может выбрать наиболее подходящий тарифный план, опираясь на свои потребности и финансовые возможности.

В последнее время интернет привлекает пользователей не объемом предоплаченного трафика, а скоростью. Поэтому тарифный план «Вливайся» сразу же завоевал сердца пользователей, которые не любят себя ограничивать на просторах интернета. А теперь условия по тарифу стали еще более выгодными:

Цена: от 125 тысяч сумов;

Скорость доступа к интернету: до 5 Мбит/с;

Объем оплаченного дневного трафика (с 09:00 до 00:00): 25000 Мбайт;

Доступ к интернету ночью (с 00:00 до 09:00): без ограничения трафика. Это само по себе является преимуществом перед другими тарифными планами;

Круглосуточный доступ к сети Tas-IX на скорости до 50 Мбит/с без ограничения трафика;

Доступ к сети TPS на скорости до 100 Мбит/с без ограничения трафика;

Доступ к сети Tas-IX и локальным сайтам TPS после окончания включенного дневного лимита трафика не блокируется, скорость также не снижается.

Мало скорости? Линейка «Вливайся» может предложить интернет на скорости 7, 10 и 20 Мбит/с. Выбор остается только за абонентом.





TPS всегда мотивирует своих пользователей и сотрудников развиваться и учиться, именно с этой целью был создан тарифный план «Зачетный». Учащиеся вузов Республики Узбекистан, которые пользуются данным тарифом на протяжении долгого времени, получают бонусы (отличникам — 60 Гб бонусного трафика) от компании за свою успеваемость. А что бы поощрить стремление к знаниям у учащихся, TPS еще улучшил тариф «Зачетный»: теперь за 50 тысяч сумов можно получить 20000 Мб на скорости 2 Мбит/с. Так же этот тариф стал доступен и для технологии FTTB (оптики).

Наглядным примером стратегии развития интернета по всему Узбекистану стала компания TPS, которая позаботилась о своих абонентах, сделав стремительные шаги к расширению FTTB в регионах и запустив линейку тарифных планов Registan в Самарканде. Данные тарифные планы с первых же дней набрали много положительных отзывов и желающих подключиться.





Так же следует отметить, что TPS активно практикует программу лояльности для своих абонентов, благодаря которой каждый пользователь ежемесячно получает бонусные баллы и может их выгодно потратить на услуги провайдера.

Более подробную информацию можно получить на сайте tps.uz или по телефону: (+99871) 150−00−00.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.