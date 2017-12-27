Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев переизбран председателем Федерации регби Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе спортивной организации.

На отчетно-выборной конференции Федерации регби 26 декабря первым заместителем председателя избран Шухрат Икрамов, заместителем — Кахрамон Джалилов. Генеральным секретарем переизбран Жасур Артиков.

«Нам предстоит большая и серьезная работа по развитию регби: сделать его массовым, развить его среди студенчества и молодежи, включить в программу республиканских соревнований», — сказал Садык Сафаев.

Сейчас регби развивается в Ферганской, Наманганской, Андижанской, Сырдарьинской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Навоийской областях и Республике Каракалпакстан, а также в системе Вооруженных Сил Министерства обороны.