За первые 11 месяцев 2017 года за совершенные преступления к уголовной ответственности был привлечен 201 сотрудник органов внутренних дел. Об этом в интервью УзА сообщил министр внутренних дел Пулат Бобожонов.

За этот же период к дисциплинарной ответственности были привлечены около 7500 сотрудников, отметил глава МВД.

Он признал, что в системе министерства есть сотрудники, действия которых могут «вызывать справедливые нарекания граждан, нечистые, занимающиеся вымогательством, взяточничеством и бросающие тень на звание „сотрудник органов внутренних дел“».

«Мы продолжим целенаправленную работу по выявлению таких безответственных сотрудников, применению к ним дисциплинарных мер и очистке от них наших рядов», — подчеркнул Пулат Бобожонов.

«Наш народ и наш Президент ждут от сотрудников внутренних дел очень больших перемен. Оправдать это высокое ожидание будет нелегко. Но мы обязательно этого достигнем», — отметил он.