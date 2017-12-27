На высокогорном перевале Камчик в связи с неблагоприятными погодными условиями, обильным снегом, метелью и гололедицей в среду движение автотранспортных средств было организовано в ограниченном режиме. С целью проведения работ по очистке дороги от снежных масс транспорт пропускался в малых объемах.

После проведения специальными службами, дислоцированными на перевале, работ по очистке проезжей части автодороги, с 17:20 движение было возобновлено в штатном режиме в двухстороннем направлении.

По данным МЧС Узбекистана, в период ограничения движения водителям и пассажирам были созданы условия для ожидания и согрева. Более 70 человек были размещены в постоянно функционирующих постах, около 1800 человек были размешены в 45 местах общественного питания и обеспечены горячим чаем и едой, в том числе 29 детей с матерями были размещены в комнатах матери и ребенка.

44 единицы автотранспорта были освобождены из снежного плена, из них 6 единиц с помощью эвакуатора доставлены в технические пункты ремонта. Была организована работа передвижной автозаправочной станции. Более 25 водителей и пассажиров получили медицинскую и психологическую помощь.

На перевале сохраняется возможность возникновения гололедицы, а также ухудшения видимости, в связи с чем водителей и пассажиров просят соблюдать меры предосторожности.