Воспитанники домов «Мехрибонлик» и «Мурувват», «SOS-Детские деревни», а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, получат около 11 тысяч подарков Президента Узбекистана.





Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, каждый набор подарков состоит из 12 наименований учебных принадлежностей и 15 наименований сладостей. 3734 подарка развозятся по столице, в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области на автотранспорте, еще 6265 наборов отправляются в Республику Каракалпакстан и другие области на самолетах Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» 25−28 декабря. 1000 комплектов передаются фонду «Сен ёлгиз эмассан».

Подарки будут вручены детям во время Президентских елок. Эти торжества пройдут 29−30 декабря по всему Узбекистану.