Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве, сообщило УзА.

Шавката Мирзиёева в резиденции Ново-Огарево встретил Президент России Владимир Путин. Во встрече также участвовали президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана.

Приветствуя глав государств, Владимир Путин рассказал об итогах председательства России в СНГ. Он отметил, что в уходящем году была осуществлена важная работа по укреплению взаимной интеграции и повышению авторитета организации.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что в нынешнем году сотрудничество Узбекистана со странами СНГ еще более укрепилось, заметно возрос объем товарооборота.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между государствами Содружества в разных сферах, укрепления безопасности, предупреждения рисков и угроз региону, а также другие вопросы, представляющие интерес для сторон.

С 1 января функция председательства в СНГ переходит к Таджикистану.