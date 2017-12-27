Компания «Тошшахартрансхизмат», управляющая общественным транспортом Ташкента, получила 50 низкопольных автобусов большой вместимости MAN A22CNG, работающих на сжатом природном газе (СПГ) и собранных на самаркандском совместном предприятии JV MAN Auto-Uzbekistan.

Как сообщила пресс-служба СП, в 2018 году в столицу Узбекистана будет поставлено еще 110 автобусов, в 2019 году — 190. Поставка новых автобусов предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 11 марта. В автобусных парках «Тошшахартрансхизмат» также будут открыты сервисные центры MAN.

Автобус MAN A22 CNG длиной 12 м производится на базе шасси MAN. Его легкий алюминиевый кузов позволяет снизить нагрузку на дорожное покрытие и продлевает срок эксплуатации. Широкие размеры кузова обеспечивают достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.

Двигатель E2876 соответствует стандарту об усовершенствованных экологически чистых автомобилях (EEV), генерирует мощность в 310 л. с. (228 кВт) и обеспечивает запас хода в 380 км при одной полной заправке.

Применение новых СПГ-технологий позволит сократить затраты на топливо на 30−35% по сравнению с автобусами, работающими на традиционном виде топлива, сообщили в JV MAN-Auto Uzbekistan.

Уровень выброса сажи в автобусах MAN A22 CNG в 8 раз меньше, а выбросы NO2 (диоксид азота) — в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичными показателями автобусов с двигателями, работающими на дизельном топливе.

Для удобства и безопасности пассажиров новые автобусы оснащены регулируемой системой пневмоподвески, электронной системой поддержания курсовой устойчивости, электронным контролем плавности движения. В качестве опций предлагаются система кондиционирования, аппарель и другое.

С сентября 2015 года в столице в тестовом режиме работает первый прототип данного автобуса. На сегодняшний день его пробег превысил 130 тысяч км. За более чем два года эксплуатации основные узлы и агрегаты транспорта работают без сбоев и поломок, сообщил заместитель председателя правления компании «Узавтосаноат» Абдурахим Мусаев.

Предприятия, входящие в состав «Тошшахартрансхизмат», ежедневно перевозят около 1,5 миллиона пассажиров. Автобусный парк компании, на который приходится около 80% от общего объема перевозок, составляет порядка 600 автобусов большой вместимости Mercedes-Benz и более 680 автобусов средней вместимости Isuzu.